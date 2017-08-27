Bakanlık tatilin ilk iki günlük kaza bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı, son 9 yılda 9 gün bayram tatili olan 5 yıldaki (2008, 2010, 2013, 2015, 2016) Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde meydana gelen trafik kazalarının ortalamasını açıkladı.



Açıklamaya göre, 2008-2016 yılları arasında bayram tatilinin ilk gününde ortalama 318 kaza meydana geldi, bu kazalarda 14 kişi hayatını kaybederken 685 kişi yaralandı. Aynı yıllar arasında bayram tatilinin ikinci gününde ise 317 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 16 kişi hayatını kaybetti 673 kişi yaralandı.



Bu yılki 10 günlük tatilin ilk gününde 252 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti 484 kişi yaralandı. Tatilin ikinci gününde ise 48 kaza meydana geldi. Kazalar neticesinde, 1 kişi hayatını kaybetti 96 kişi yaralandı. Bu verilere göre, bu yılın kaza oranları, 9 günlük bayram tatili olan 5 yılın kaza oranlarına göre yüzde 52 azaldı. Ölümlü kazalarda yüzde 74, yaralanmalı kazalarda ise yüzde 54 azalma oldu.



Kaynak : İHA