USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Bakanlık tatilin ilk iki günlük kaza bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı, 10 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk iki gününde gerçekleşen kazalarda yüzde 52, ölümlü kazalarda yüzde 74, yaralanmalı kazalarda ise yüzde 54 azalma olduğunu açıkladı.

3. Sayfa / 27 Ağustos 2017 Pazar 16:07
Bakanlık tatilin ilk iki günlük kaza bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı, son 9 yılda 9 gün bayram tatili olan 5 yıldaki (2008, 2010, 2013, 2015, 2016) Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci gününde meydana gelen trafik kazalarının ortalamasını açıkladı.

Açıklamaya göre, 2008-2016 yılları arasında bayram tatilinin ilk gününde ortalama 318 kaza meydana geldi, bu kazalarda 14 kişi hayatını kaybederken 685 kişi yaralandı. Aynı yıllar arasında bayram tatilinin ikinci gününde ise 317 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 16 kişi hayatını kaybetti 673 kişi yaralandı.

Bu yılki 10 günlük tatilin ilk gününde 252 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti 484 kişi yaralandı. Tatilin ikinci gününde ise 48 kaza meydana geldi. Kazalar neticesinde, 1 kişi hayatını kaybetti 96 kişi yaralandı. Bu verilere göre, bu yılın kaza oranları, 9 günlük bayram tatili olan 5 yılın kaza oranlarına göre yüzde 52 azaldı. Ölümlü kazalarda yüzde 74, yaralanmalı kazalarda ise yüzde 54 azalma oldu.

Kaynak : İHA

İçişleri BakanlığıBayram TatiliTrafik Kazası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı