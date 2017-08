Bakan'dan kurban satıcılarına müjde

Adıyaman'da Tarım Sektörü Ortak Akıl Toplantısına katılan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kurban Bayramı'nın oldukça rahat geçeceğini dile getirerek, “Bu memleketin çocuğuyum buraları çok iyi bilen bir kardeşinizim. İnşallah hep beraber oturacağız konuşacağız, Adıyaman'ın sorunlarını problemlerini esasında hepsi bir birine benziyor. Adıyaman'ı Urfa'sı, Muş'u. Biraz öncede Muş'taydık. Bugün Cumhurbaşkanı ve arkadaşlarımızla beraber Muş'ta mükemmel bir kutlamamız oldu inşallah bu her sene devam edecektir. Eğer toprağı suyla buluştura bilirsek, çiftçiyi de eğitimle buluşturabilirsek emin olun üretimimizin yüzde 100 ya da yüzde 200'lerde artmaması imkansız değil. Olabilecek şeyler. Bütün amacımız üretimi arttırmak olacaktır” dedi.



KURBAN SATICILARINA MÜJDE



“Herkesin et yiyebileceği bir sistemi kurabilmek üretici de mutlu olacak, aradaki kasabından sanayisine kadar bütün arkadaşların da bu sistemi kuracağımıza inanıyorum” diyen Bakan Fakıbaba, “Allah'ın izniyle ve en son tüketen arkadaşımızda gerçekten kendi kesesine uygun nedir, ben kıyma yiyorum kuşbaşı yiyorum yani onu mutlu bir şekilde alacağına inanıyorum. Çalışmalarımız artık son safa ya geldi. Bayramın rahat geçeceğine inanıyorum ve biz et süt kurumu olarak ta eğer satılmayan hayvanlar olursa değeri üzerinden et süt kurumuna kurbanlık hayvanları alacağımızı şimdiden açıklıyorum.



İnşallah iyi bir bayram geçireceğimize inanıyorum. İyi niyetli olacağız, samimi olacağız, fırsatçı olamayacağız. Burada bir birimizi seveceğiz, sayacağız değil mi, herke parasını da kazanacak. Tüketici de hakikatten proteini şu mübarek günde alabilecek” dedi.



Toplantıya Bakan Fakıbaba'nın yanı sıra TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Adnan Boynukara, Salih Fırat, bakanlık bürokratları, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Adil Alan, Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Genel Meclis Başkamı Mehmet Can Erdoğan, STK temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.



