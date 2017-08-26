Ahmet Davutoğlu Konya'yı savundu

Davutoğlu, Konya Havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde birtakım çevrelerin Konya'yı tahrif edici yazılar yazdığını söyledi.



Konya'nın terör örgütü FETÖ'ye karşı tavrının açık ve net olduğunu dile getiren Davutoğlu, söz konusu terör örgütünün milletin birliğine kastettiğini ve Konya'nın asırlardır süregelen değerlerini hedef aldığını vurguladı.



Davutoğlu, terör örgütüyle ilgili suça karışanların hukukun gösterdiği en sert şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti.



Konya'nın terör örgütüyle iş birliği yapanları asla himaye etmediğine dikkati çeken Davutoğlu, şöyle devam detti:



'Kimse Konya'yı suçlayıcı açıklamalarda bulunamaz. Konya'nın mübarek ismini tahrif ederek hakaret edemez. Sapkın ideolojiler hiçbir zaman Konya'ya girememiştir. Bu hain terör örgütünün ortaya çıktığı yıllarda Konya, Necmettin Erbakan ve Tahir Büyükkörükçü Hoca'yı bilmiştir. FETÖ hiçbir zaman Konya'da itibar görmemiştir. Konya'yı hedef alanlar kripto FETÖ'cüler ve 28 Şubat zihniyetinin uzantılarıdır. Hiç kimse Konya'nın adını tahrif ederek, yazısına başlık atarak, birtakım terör örgütünün mekanlarıyla Konya'yı özdeşleştirme çabası içerisine girerek, Konya'nın onuruyla oynayamaz. Oynamaya kalkan kim olursa olsun, ister kripto FETÖ'cü, ister 28 Şubatçı, ister AK Parti içerisinde fitne çıkarmaya çalışan tek tük kişiler, 1,5 yıldır yapmaya çalıştıkları şeyi yapamadıkları için bugün Konya'ya saldırıyorlar. Ama karşılarında bizi bulurlar. Hiç kimse Konya'nın başını önüne eğdiremez.'



Ahmet Davutoğlu, Konya'nın 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine karşı daima ayakta durduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



'Konyalı, hain FETÖ'yle iş birliği yapan hiç kimseyi himaye etmez. Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan da çıkar, kendisiyle ilgili açıklamaları yapar. Böyle bir himayenin varlığı söz konusu ise de çıkıp söylesinler. Kimse karnından konuşmasın. Ahmet Bey gerekli açıklamaları yaparak kendi tutumunu ortaya koyacaktır. Avrupa'da ülkemizi temsil eden Konyaspor'a 5 maç ceza verildi. Şimdi Konyaspor üzerinden de bir tartışma çıkarılmaya çalışılıyor. Kişilerle ilgili bir süreç bir şehre mal edilemez. Konya ile şu ana kadar uğraşan iflah olmamıştır. Konya'ya sırtını veren her zaman kazanmıştır.'



Kaynak : AA