Afganistan'da bombalı saldırı: 13 ölü, 19 yaralı

Afganistan'ın Helmend kentinde düzenlenen bombalı saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.



Afganistan'ın Helmand kentindeki Nawa-I-Barakzayi bölgesinde askeri konvoyu hedef alan bombalı saldırı düzenlendi.



ÖLENLERİN ARASINDA SİVİLLER DE BULUNUYOR



Askeri konvoyun geçişi sırasında yola döşenen bombanın patlatılması sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer ölü ve yaralıların arasında sivillerin de olduğunu bildirdi.



Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Kaynak : İHA