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Adana'da polis kırmızı alarm verdi!

Merkez Seyhan ilçesinde, sivil ekiplerin devriye gezdiği sokakta ateş açılması sonucu panik yaşandı.

3. Sayfa / 26 Ağustos 2017 Cumartesi 23:25
Adana'da polis kırmızı alarm verdi!

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sivil ekiplerin devriye gezdiği sokakta ateş açılması sonucu panik yaşandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi 57028. Sokak'ta devriye gezerken, motosikletli kişi veya kişilerce pompalı tüfek ve tabancayla etrafa rastgele ateş açıldı.



Kendilerine saldırı olduğunu değerlendiren ekip de havaya ateş açarak şüphelilere karşılık verdi. Bunun üzerine şüpheliler olay yerinden uzaklaştı.

Ekibin anonsu üzerine bölgeye çok sayıda özel harekat, terör ve asayiş ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, sokakta çok sayıda pompalı tüfek ve tabanca mermisi kovanı buldu.






Sokaktaki bazı otomobil ve iş yerlerinin camlarında da hasar meydana geldi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, yol kontrolleri sırasında 'Dur' ihtarına uymayarak motosikletle kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürülen şüphelilerin olayla bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.

Kaynak : AA

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