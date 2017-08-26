USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Reuters: Körfez Krizi'nin 5 şüphelisi Türkiye'de yakalandı

Katar Başsavcısı, Mayıs ayında Katar Haber Ajansı'nın hacklenmesiyle ilgili beş şüphelinin Türkiye'de gözaltına alındığını açıkladı.

Güncel / 26 Ağustos 2017 Cumartesi 14:24
Reuters: Körfez Krizi'nin 5 şüphelisi Türkiye'de yakalandı

Katar krizinde önemli bir rol oynayan ve Körfez ülkeleri arasında krize yol açan, 23 Mayıs'ta gece geç saatlerde Katar resmi haber ajansı QNA'da Katar Emiri Şeyh El Sani'ye atfen ABD karşıtı ve İran'ı destekler açıklamalar yayımlanmasının ardından başlamıştı. Katar, siber saldırıya uğradığını belirterek Emir el Sani'nin böyle bir açıklaması olmadığını savunmuştu.

Katar Başsavcısı Ali Bin Fetais el-Marri, Mayıs ayında Katar Haber Ajansı'nın hacklenmesiyle ilgili beş şüphelinin Türkiye'de gözaltına alındığını söyledi.

Katar'ın Başsavcısı Ali Bin Fetais el-Marri'nin yaptığı açıklamada şüphelilerin sorguya çekildiklerini belirtirken nereli oldukları ve diğer ayrıntılarını paylaşmadı.


Başsavcı, 'Türkiye'deki arkadaşlarımız kısa süre önce bize cevap verdi. Beş kişi gözaltına alındı ve soruşturma altına alındı. Katar savcıları, bu davayı takip etmek için Türk makamlarıyla birlikte çalışıyorlar.' dedi.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Katar hükümeti İletişim Dairesi Direktörü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise QNA'in hacker'ların saldırısına uğradığı ve paylaşılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ise 25 Mayıs'taki basın toplantısında, medya üzerinden ülkelerini hedef alan bir kampanya bulunduğunu belirterek, “Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor ancak burada Katar'ı hedef alan bir kampanya olduğu açık ve biz de buna karşı koyacağız” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Katar EmiriKörfezİletişimTürkiyeDışişleri Bakanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı