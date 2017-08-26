Programı kaldırılan Zuhal Topal isyan etti

Star TV'de izleyicilerle buluşan Zuhal Topal'in sunduğu izdivaç programı yayından kaldırıldı.



FARKLI BİR FORMAT ARAYIŞI



Farklı bir formatla yeniden ekrana dönmek isteyen Topal, kanalla görüşmelerini sürdürüyor.



Karara oldukça kızgın olduğu anlaşılan Zuhal Topal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yapımcı şirketi suçladı.



'ALACAKLARIM ÖDENMEDİ'



Şirketten alacaklarının olduğunu ifade eden Topal, 'Zuhal Topal'la' isimli programda uzun süredir manevi haklarıma ve sanatçılık haklarıma özen gösterilmediği, alacaklarım ödenmediği halde yayının devamlılığı için yayıncı kanala ve izleyicilere olan saygım nedeniyle programa çıkmaya devam ettim.' dedi.



MAHKEMELİK OLACAKLAR



Konuyu mahkemeye taşıyacağını belirten Zuhal Topal, 'İlerleyen günlerde pek çok konuya açıklık getireceğim.' dedi.

