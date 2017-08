Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı’nda terör örgütü PKK mensuplarına yönelik 19 Nisan’da başlatılan ’Şehit Aydoğan Aydın’ müşterek operasyonu aylardır kararlılıkla devam ediyor. Terör örgütü ile mücadele tarihinin en büyük mühimmat ve yaşam malzemesini ele geçiren güvenlik kuvvetleri, sürdürülen operasyonda her taşın altına bakıp adım adım ilerliyor. Asker ve polis ile güvenlik korucularının katıldığı hava destekli operasyon 4 ayı geride bıraktı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak ve Pirinçli köylerinden iki ayrı noktadan Kato Dağı’na götürülmek üzere başlatılan yol zirvede birleştirildi. Aylar süren yol çalışmaları zirvede iki yolun birleşmesi ile tamamlandı.



Temizlenen Kato Dağı’na Mehmetçik konuşlanıyor



Terörden temizlenen Kato Dağı’nın önemli noktalarına Mehmetçiğin konuşlanacağı ve teröristlerin Irak’tan Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyeceği belirtildi. Kato Dağı’nda tespit edilen belli aralıklarla Mehmetçiğin konuşlanacağı ve sürekli olarak Kato’da bulunacağı belirtildi. Önemli geçiş güzergahlarını tutacak olan Mehmetçiğin artık Kato Dağı’nde teröristleri barındırmayacağı belirtiliyor.



Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor



PKK mensuplarının ikinci Kandil diye tabir ettiği Kato Dağı’na girilemez dedikleri Mehmetçik her hakim bölgeye dev Türk bayrakları astı. Her hakim bölgenin zirvesine yollar yapan güvenlik güçleri burada mağara ve sığınakları karış karış inceliyor. Kato Dağı’nın kontrolünü tamamen ele geçiren Mehmetçiğin, teröristlere göz açtırmadığı bildirildi.



Kaynak : İHA