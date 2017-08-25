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Londra'da polise kılıçlı saldırı!

Londra'da Buckingham Sarayı'nın dışında bir kişi kılıçla polislere saldırdı. İki polis yaralandı, saldırgan gözaltına alındı.

Dünya / 25 Ağustos 2017 Cuma 23:40
Londra'da polise kılıçlı saldırı!

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bıçaklı bir kişinin devriye gezen askerlere bıçaklı saldırı düzenlemesinin ardından bir saldırı haberi de İngiltere'den geldi.

POLİSE KILIÇLA SALDIRDI

Başkent Londra'da, Buckingham Sarayı'nın yakınlarında bir kişi, kılıçla polislere saldırdı.

İki polisin yaralandığı olayda, saldırgan gözaltına alındı. Saldırının terör bağlantısı olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

KRALİYET SARAYI KAPATILDI

Buckingham Sarayı kapatılırken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Brüksel'de askere saldırı






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