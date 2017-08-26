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Kuzey Kore füze fırlattı

Yonhap Haber Ajansı'nın Güney Koreli askeri yetkililere dayandırdığı bilgiye göre Kuzey Kore, kimlği henüz tanımlanamayan bir veya birden fazla füze fırlattı.

Dünya / 26 Ağustos 2017 Cumartesi 02:15
Kuzey Kore füze fırlattı

Güney Kore haber ajansı Yonhap fırlatılan roketin balistik füze olabileceğini belirtti.

Gerçekleşen fırlatma, Kuzey Kore'nin bu sene içerisinde gerçekleştirdiği 13. füze denemesi oldu.

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKIYOR

Bölgedeki Güney Kore ve Japonya kaynaklarından derlenen ilk bilgilere göre, füze Kuzey Kore'nin doğu kıyılarından ateşlendi. Yaklaşık 250 kilometre havada kalan ve Japon Denizi'ne düşen roketin ne kadar yüksekliğe ulaştığı ise tespit edilemedi.

GÜNLER ÖNCE EMİR VERMİŞTİ

ABD ile nükleer gerilimin sürdüğü Kuzey Kore'de resmi medya, Çarşamba günü Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, kıtalararası balistik füzelerde (ICBM) kullanılmak üzere katı yakıt motoru ve savaş başlığı uçları imalatının arttırılması için emir verdiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore'den yayınlanan fotoğraflar Pyongyang'ın 'Pukguksong-3' adlı yeni bir balistik füze geliştirdiğini de ortaya koymuştu.

Balistik FüzeGüney KoreKuzey Kore


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