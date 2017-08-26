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Köln'de Kürdistan mitingi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bağımsızlık referandumu öncesi Almanya'nın Köln kentinde bir miting gerçekleştirdi.

Dünya / 26 Ağustos 2017 Cumartesi 22:23
Köln'de Kürdistan mitingi

16 Nisan Referandumu öncesinde Türkiye'ye miting yapmak için izin vermeyen Almanya'da bugün ilginç görüntüler vardı.

BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN MİTİNGİ'NE İZİN VERİLDİ
Almanya, ülkede yaşayan Kürtlerin Bağımsız Kürdistan Mitingi düzenlemesine izin verdi.

Bilindiği gibi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Eylül ayı içerisinde bir referandum düzenleyerek bağımsızlık kazanmayı hedefliyor.




İSRAİL BAYRAKLARI DA YER ALDI

Öte yandan etkiniğin ön sıralarında İsrail bayraklarının yer alması da dikkat çekti.


AlmanyaİsrailTürkiyeBağımsızlıkReferandum


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