Köln'de Kürdistan mitingi

16 Nisan Referandumu öncesinde Türkiye'ye miting yapmak için izin vermeyen Almanya'da bugün ilginç görüntüler vardı.



BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN MİTİNGİ'NE İZİN VERİLDİ



Almanya, ülkede yaşayan Kürtlerin Bağımsız Kürdistan Mitingi düzenlemesine izin verdi.



Bilindiği gibi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Eylül ayı içerisinde bir referandum düzenleyerek bağımsızlık kazanmayı hedefliyor.









İSRAİL BAYRAKLARI DA YER ALDI



Öte yandan etkiniğin ön sıralarında İsrail bayraklarının yer alması da dikkat çekti.





