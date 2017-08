Kısa dönem erler yemin etti

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunması ile başlayan törenin devamında 368. kısa dönem erler ant içtiler.



Törenin devamında kısa dönem erler adına konuşan Jandarma Er Alpkan Hazar Tüfekçi, “Anamız babamız bizi bu kutsal ocağa gönderirken ‘vatan senden hizmet bekliyor evladım' demişti. Yavuklumuza söz verirken ‘kafasıyla, ruhuyla tam bir Türk askeri olacağız' dedik. Bu ocakta zaman kısa olsa da çok şeyler öğrendik. Bu ocakta komutana saygı, arkadaşa sevgi, millete vazife aşkını ve Atatürk sevgisini öğrendik” dedi.



Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan ise Mehmetçiklere hitaben yaptığı konuşmada, “Tarihi, zaferler ve kahramanlıklarla dolu Türk ulusunun bir ferdi olarak her halde ve şartta, bu yemine hayat boyu bağlı kalmak, her Türk için büyük bir onurdur. Ettiğiniz andın her kelimesi üstün vatan ve millet sevgisinin, mertliğin, dürüstlüğün, tam itaatin tartışılmaz simgesidir. Yine and içerek kendinize yeni bir yaşam şartı seçtiniz, bu yaşam tarzının özelliği feragat, fedakârlık, cesaret ve disiplindir. Bu kısa eğitim süresinde jandarma olmanın genel esasları ile 178 yıllık geleneklerini öğrendiniz. Temel eğitimde edindiğiniz bu esaslar bundan sonraki yaşantınız için rehber olacaktır ” diye konuştu.



Törene Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali İhsan Öztürk, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz ve erlerin aileleri katıldı.



Yemin töreni Jandarma Marşının söylenmesi ile son buldu. Kaynak : İHA