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Kamyonet şoförü, seyir halinde uyuşturucu madde kullanırken görüntülendi

Adana’da, kimliği belirlenemeyen bir kamyonet şoförü, seyir halindeyken uyuşturucu madde kullanarak trafikte bulunan sürücülerin hayatını hiçe saydı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı.

3. Sayfa / 26 Ağustos 2017 Cumartesi 09:40
Kamyonet şoförü, seyir halinde uyuşturucu madde kullanırken görüntülendi

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesi D-400 karayolunda 01 DAH 48 plakalı kamyoneti kullanan kimliği belirlenemeyen şoför, ışıklarda durduğu esnada uyuşturucu madde kullandı.

Poşet içerisinden uyuşturucu madde kullanan şahıs, trafikte bulunan diğer sürücülere şaşkınlık yaşattı. Kamyonet şoförü uyuşturucu maddeyi kullandıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ederek, trafikte bulunan diğer sürücülerin hayatlarını adeta hiçe saydı.

Söz konusu görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı. Vatandaşlar, kamyonet şoförüne tepki gösterdi.







Kaynak : İHA

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