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'İmdat' çığlıkları polisi harekete geçirdi

Samsun’da bir kadının ormanlık alanda “imdat” diye bağırdığı ihbarı, polis ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerini harekete geçirdi.

3. Sayfa / 25 Ağustos 2017 Cuma 20:20
'İmdat' çığlıkları polisi harekete geçirdi

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdunun arkasında bulunan ormanlık alanda iddiaya göre bir kadın 'İmdat' diye çığlık attı.

Kadının imdat çığlıklarını duyan üniversitede bulunan güvenlik güçleri ve işçiler durumu hemen polise bildirdi. AFAD'ın da yardımıyla ormanlık alanda arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı. Yapılan aramalara AFAD ekiplerinin “Çiçi” isimli köpeği de eşlik etti.

Yaklaşık 2 saat boyunca bölgede arama yapan ekipler her hangi bir ize rastlamadı. Ormanda yapılan aramalarda hem ekipler hem de gazeteciler zorlu anlar yaşadı. İki saatlik çalışmanın ardından aramalara son veren ekipler, yapılan istişareler sonucunda çalışmalara tekrar devam edecek.
Kaynak : İHA

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