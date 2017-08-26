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Facebook ve Instagram çöktü

Sosyal medya platformları Facebook ve Instagram'da saat 16.00'dan sonra sorun yaşanmaya başladı. Çok sayıda kullanıcı Facebook ve Instagram'ı kullanamıyor. sorunun dünya genelinde yaşandığı belirtiliyor

Teknoloji / 26 Ağustos 2017 Cumartesi 17:10
Facebook ve Instagram çöktü

Sorunun Facebook sunucularından kaynaklandığı, Instagram'ın da aynı sunucuları kullandığı için her iki platformda da sorun yaşadığı belirtiliyor.

Yaşanan problemin şimdilik Avrupa ağırlıklı olduğu belirtiliyor.

Sorun bildiren kullanıcıların çoğu, sitenin yüklenemediği veya hesaplarına ulaşamadığını ifade ediyor. Bazı kullanıcılar ise 'Facebook kısa bir süre sonra geri dönecek' uyarısıyla karşılaşıyor.



BTK BAŞKANI ÖMER SAYAN'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan BTK Başkanı Ömer Sayan da, yaşanan sorunla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Facebook ve Instagram'da Amerika, Avrupa, Güney Amerika başta olmak üzere küresel çapta teknik bir problem olduğu raporlandı." dedi.




InstagramAvrupaGüney AmerikaFacebookTwitter


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