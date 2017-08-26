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Diyarbakır'da sıcak saatler! Kafasına dayadığı silahla...

Diyarbakır'da polis uygulama noktasına gelen otomobilden inen Şenol T., bir anda belindeki silahı kafasına dayadı. Olay yerine gelen annesini de silahla kovalayan Şenol T., polis tarafından 2.5 saatte ikna edildi.

3. Sayfa / 26 Ağustos 2017 Cumartesi 12:36
Diyarbakır'da sıcak saatler! Kafasına dayadığı silahla...

Merkez Kayapınar İlçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde uygulama yapan polis, içerisinde 3 kişi bulunan otomobili durdurdu.

Otomobilden bir anda inen Şenol T., belindeki ruhsatsız tabancayı başına dayadı. Şanol T.'nin polisin yaklaşması halinde kendini öldüreceğini söylemesi üzerine takviye ekip istendi. Aralarında keskin nişancı özel harekat polislerinin de bulunduğu polisler, Şenol T.'yi ikna etmeye çalıştı.



Şenol T.'nin başına silah dayadığını duyan yakınları da olay yerine geldi. Şenol T. kendisini ikna etmeye çalışan, annesini de silahla kısa bir süre kovaladı. Kovalama sırasında büyük panik yaşanırken, Şenol T. bu kez başka bir noktaya geçerek burada başına silah dayadı.



Uzman polislerin uzun süreli müzakeresi ve sigara vererek sakinleştirmeye çalıştıkları Şenol T., ikna edilerek polis aracına bindirildi. Şenol T. polis tarafından hastaneye götürülürken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.


Kaynak : İHA

Nazım HikmetGüvenlik Güçleri


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