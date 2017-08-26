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Deniz Baykal Adalet Kurultayı'nda

CHP'nin Çanakkale'de düzenlediği Adalet Kurultayı'na eski genel başkan Deniz Baykal da katıldı.

Siyaset / 26 Ağustos 2017 Cumartesi 09:50
Deniz Baykal Adalet Kurultayı'nda

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Çanakkale'deki Adalet Kurultayı'nda yerini aldı.

Partililer tarafından ilgiyle karşılanan Baykal'ın kurultayda katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

ADALET YÜRÜŞÜNE KATILMAMIŞTI

79 yaşındaki siyasetçi, İstanbul Milletvekili Enis Berbeoğlu'nun tutuklanmasından sonra başlatılan Adalet Yürüyüşü'ne katılmadığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu.Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Kurultayı açılış konuşması

MilletvekiliDeniz BaykalKemal KılıçdaroğluAntalyaAdalet Yürüyüşü


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