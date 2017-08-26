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Cumhuriyet Gazetesi'nin İslam düşmanlığı

Cumhuriyet Gazetesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kişinin pala ile askerlere saldırması haberine attığı manşet ile İslam düşmanlığını ortaya koydu.

Güncel / 26 Ağustos 2017 Cumartesi 10:39
Cumhuriyet Gazetesi'nin İslam düşmanlığı

Cumhuriyet Gazetesi'nin haberinde, 'Belçika'nın başkenti Brüksel'de 'Allahü Ekber' diye bağıran bir kişi pala ile bir grup askere saldırdı. Saldırıda en az iki asker yaralandı. Saldırganın 30'lu yaşlarında Somalili bir adam olduğu belirtiliyor' ifadeleri kullanıldı. 

Haberde saldırganının 'Allahü Ekber' diye bağırmasına dikkat çekildi. Cumhuriyet yine bir algı operasyonu yaparak İslam düşmanlığını ortaya koydu.

İŞTE O MANŞET:









Brüksel'de askere saldırı Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Terör SaldırısıBrükselCumhuriyet Gazetesi


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