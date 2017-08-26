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Cumhurbaşkanı Erdoğan alana böyle geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na katılmak üzere Muş'a giderken, helikopterle havadan incelemelerde bulundu. Sabahın erken saatlerinde Malazgirt ilçesinde bulunan Anıt Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ile Cumhurbaşkanının katılacağı kutlamaların başlamasını bekledi.

Siyaset / 26 Ağustos 2017 Cumartesi 12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan alana böyle geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte katılacağı 26 Ağustos Malazgirt Zaferinin 946'ncı yıldönümü törenleri, bayraklarla donatılan Zafer Anıtı'nın bulunduğu meydanda gerçekleştiriliyor.

Kutlama programı, bugün gece yarısı Mescid Alan Sahnesinde ilahi ve kasidelerin okunması ile başladı.

Atlı Okçuluk ve Atlı akrobasi gösterileri, Okçuluk muharebe oyunları yapıldı.



Muş Valisi Aziz Yıldırım ve Ak Partili muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yurt içinden ve dışından kutlamaları izleyecek olanların barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü önlemin alındığını söyledi.



Vali Yıldırım ve Belediye Başkanı Asya, gelenlerin sayısının fazla olması halinde vatandaşların konukları evlerinde ağırlayacağını belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı'na katılmak üzere Muş'a giderken, helikopterle havadan incelemelerde bulundu. Kaynak : İHA

BaşbakanCumhurbaşkanıBinali YıldırımRecep Tayyip Erdoğan


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