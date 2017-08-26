Bursa'da çakmak dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Fatih Mahallesi Gazi Sokağı’nda 3 katlı binanın zemin katında yangın çıktı. Baba Gökhan Köse’nin işte olduğu sırada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bir odayı sararken, 3 itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın güçlükle kontrol altına alındı.



Anne Ayfer Köse ile 2 yaşındaki oğlu Hüseyin ve 6 yaşındaki kızı Narin, 112 ekiplerince hastaneye sevk edildi. Şevket Yılmaz Hastanesi’ne kaldırılan ailenin en küçük ferdi Hüseyin Köse hayatını kaybederken, durumu ağır olan ablası Narin Köse ise yanık ünitesinde tedavi altına alındı. Acı haberi alıp evine koşan baba Gökhan Köse, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu.



Yangına çakmakla oynayan çocukları sebebiyet verdiği öğrenilirken, aileni yanan eve yeni taşındığı bildirildi.



Yangınla alakalı tahkikat sürüyor. Kaynak : İHA