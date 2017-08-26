Bahçeli'den 'Malazgirt' ve 'Büyük Taarruz' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden Malazgirt Zaferi’nin 946’ncı yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Milli tarihimizde doğurduğu parlak, devamlı ve devir değiştirici neticeleriyle meşhur zaferlerimizin çoğu Ağustos ayı içinde kazanılmıştır. Türk’ün sükut bulmayan, sönmesi, söndürülmesi imkansız derin hafızasında Ağustos aynı zamanda zafer ayı olarak adlanmış ve anılmıştır. Üzerinde yaşadığımız kutlu topraklar 946 yıl önce Türk milletinin yurdu olmuş; soylu bir diriliş muazzam bir fütuhatla tescillenmiştir. Bir başka 26 Ağustos günü, bundan tam 95 yıl önce, büyük taarruz kudretiyle düşman mahv-ı perişan edilerek İzmir’e kadar kovalanmıştır. 26 Ağustos 1071 vatan kurmuş, 26 Ağustos 1922 vatan kurtarmıştır. İkisi de aziz, ikisi de birbirini tamamlayan muhteşem kazanımlardır. Vatan; okunan ilk ezandan verilen son salaya kadar aldığımız nefes, yediğimiz helal lokma, sımsıcak ana kucağı, milli namusun simgesidir. Vatan, mukadderatımızın kaynağı, mukaddesatımızın kutbudur. Vatan bölünemez, parçalanamaz, devredilemez eşsiz ve emsalsiz değerimizdir. Bizans’ın varisleri, milli diriliş ve birlik şuuru karşısında paramparça olacaklardır. Malazgirt ülküdür, ülkedir, ihlal edilmeyecektir" dedi.



Bahçeli, mesajında şunları kaydetti: "Malazgirt ruhu, Büyük Taarruz kabiliyet ve karakteri vatanın teminatıdır. Bu ruh yerinde, bu karakter yüksek ahlaklı neferlerde saklıdır. 26 Ağustos 1071’de tarihin rotası değişmiş, asırlarca süren arayış ve mücadele azmi Anadolu’nun vatanlaşmasıyla farklı bir mecraya girmiştir. Sultan Alparslan komutasındaki kahramanlar, sayıca üstün Bizans ordusunu imanın gücüyle, fedakarlığın gürzüyle Malazgirt’te ezmiş geçmiştir. Azın çoğa galebe çalıp galip gelmesi Türk zaferler tarihinin müthiş ve müessir bir hususiyetidir. Zafer milletindir, millet ise Türk’tür. Türk milleti her devirde, ruhi asaletinde billurlaşan yüksek kültürle bezenmiş varlığını zaferlerden örülü emsalsiz taçlarla süslemiştir.



Anadolu coğrafyası hak ettiği sevdalılarıyla 946 yıl önce buluşmuş, asıl sahipleriyle, ebedi muhafızlarıyla 946 yıl önce kavuşmuştur. Türklüğün kazandığı zaferler, sağanaktan meydana gelen geçici seller değildir. Yahya Kemal’in dediği gibi, vatanın temeli muzafferiyettir. Türk vatanının kutsiyetinde sınır yoktur. Kuşatılmasına, kundaklanmasına, karanlığa sokulmasına müsaade, müsamaha da yoktur, olamayacaktır. Malazgirt Zaferi’nin 946. yıl dönümünde, büyük Türk sultanı Alparslan’a, kahraman ecdadımıza, aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Büyük Taarruz’un 95. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele’ye mühür vurmuş şeref timsallerini rahmetle, minnetle anıyorum. Hiç unutulmasın ki ’Vatan ne Türkiye’dir Türklere ne Türkistan; vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan.’" Kaynak : İHA