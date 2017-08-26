Bahçeli'den Başbakan'a Kuzey Irak yanıtı: Siyasi nezakete ters düştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Irak'taki referandum kararı için, 'Gerekirse savaş sebebi sayılmalıdır' sözlerine Başbakan Binali Yıldırım'ın 'Savaş, devletle devlet arasında olur' açıklamasına yanıt verdi. Bahçeli, 'Başbakan'ın düzeltme gereği siyasi nezakete ters düştü. Hassasiyeti yanlıştır. Milli hassasiyeti savunan ortak görüşe zarar vermiştir. Kuzey Irak referandumuna ilişkin sözlerimin arkasındayım.' dedi.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'Sayın Yıldırım'ın bizzat şahsımın, ülkemize yönelen tehlikelere karşı göstermiş olduğu yoruma aceleyle tepki gösterip aklınca düzeltme gereği duyması siyasi nezaket ve zarafete ters düşmüştür' dedi.





'YANLIŞIMIZI BULMAYA ÇALIŞANLARA TAVSİYEM...'



Bahçeli, 'Referandum Kürdistan'ın inşa ve ihyası için sinsi bir ön çalışma, karanlık öncü hamledir.' diye konuştu.



Bahçeli, 'Yanlışımızı bulmaya çalışanlara tavsiyem, çevremize bakmaları, büyüyen düşmanlıklara kafa yormaları, Türkiye'nin elini zayıflatmaktan, askeri ve siyasi yaptırımlarını zedelemekten uzak durmalarıdır.' açıklamasında bulundu.