Aydın Doğan FETÖ liderine böyle seslenmiş!

İşte Türkiye Gazetesindeki ’Gülen’in Akşener rüyası, Sözcüler ve Doğanlar’ başlıklı o yazı:



“Daha kurulmamış bir parti için nedir bu telaş?



Asparagasın Duayeni Rahmi Turan’ın gazetesi Sözcü (Aslında firari Burak Akbay’ın gazetesi ama o vekil), sürmanşetten Meral Akşener’in yeni kurulacak partisinin haberini veriyor.



Doğmamış partiye mektuplar yazıyor bir diğeri.



Oriana Fallaci’nin berbat imitasyonu.



Hani var ya, Aydın Doğan’ın paralı askeri Ahmet Hakan. O da akıl veriyor Akşener’e kuracağı yeni parti için ’Sakın ha CHP’den oy tırtıklamaya kalkışma, hedefin AK Parti olsun’ diye. Hani bunlar Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı’nı Samsun’dan başlattı diye partinin kuruluşunu oradan başlatmayı düşündüklerini açıkladılar ya ondan.



Boşuna değil bu helecanlar.



Emir büyük yerden geldi.



Ümit Akdemir’in Sabah gazetesine yaptığı açıklamadan öğreniyoruz ki FETÖ elebaşının rüya hezeyanları şimdi cezaevlerinde ve tutuklu yakınları arasında dolaşıma sokulmuş. Artık hem cezaevlerinde hem de aileler arasında sabrın sonuna geldiğinin altını çiziyor Akdemir. Söylenenler inandırıcı gelmiyor onlara. Ama yeni dolaşıma sokulan bu ’rüya’ zırvasında ’Bir KADIN BAŞKANIN Fetullah Gülen ile birlikte cezaevlerini boşaltacağı’ dillendiriliyor.



Yersen tabii.



Anlaşılan o ki Fetullah Gülen 2019 başkanlık seçimleri için Meral Akşener’e epey ümit bağlamış durumda ve örgütü de bu konuda seferber etmiş. Zaten bunu Akşener’in partisine katılmadan önce Koray Aydın da söylemişti, ’Anadolu’nun tüm illerinde Akşener’i desteklemek için FETÖ örgütü seferber olmuş durumda, meydanlara kalabalıkları onlar topluyor’ diye.



Nereden nereye



Bu rüya zırvasının evveliyatı var. Çünkü Akşener “Cemaat mensubu değilim ama cemaatçi olsaydım gururla söylerdim” diyerek FETÖ’yü kendince meşrulaştıran bir isim. İktidar olurlarsa Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün gibi FETÖ’cü tutuklu polisleri serbest bıraktıracağını söyleyen de o.



Daha dumanı üstünde, 4 Şubat 2015’te aşağıdaki tweetleri atmıştı:



’Önce dersaneler,Sonra dışarıdaki okullar ve Bank Asya olayı.Sora Stv,Bugün tv,Zaman ve Bugün gazeteleri gelecek.Manası seçime tekses gitmek’



’Bank Asya olayı gösterdiki,kadınların gayreti ile iktidara gelenler, kadınlar eliyle gidecekler.Bank Asya mudisi kadınların tepkisi bu yönde’



Her şey nasıl kabak gibi ortada değil mi?



Nitekim Meral Akşener’in Bank Asya’ya el konulmasına yukarıdaki tweet’inde görüleceği üzere kadınların tepki göstereceğini yazmasının ardından FETÖ’nün organize ettiği bir grup kadın Bank Asya genel merkezine gidip toplanmıştı bir akşam.



Meral Akşener şu anda öyle görünüyor ki sadece FETÖ’nün değil aynı zamanda Sözcü’nün sahibi firari Burak Akbay’ın, Aydın Doğan’ın da 2019 Cumhurbaşkanı adayı.



Akşener eğer vermek istediği o harbi profilinden kendisinde eser miktarda kaldıysa daha geçen sene söylediklerinden ve twitter’da yazdıklarından yola çıkarak ’Ben Cumhurbaşkanı olursam FETÖ dershanelerini, STV’yi, Bugün tv’yi, Zaman’ı, Bugün’ü, Kimse Yok mu Derneği’ni yeniden açacağım, hapisteki FETÖ sanıklarını, 250 insanımızı şehit eden darbecileri çıkartacağım’ demek zorundadır.



Eğer söyleyemiyorsa Ahmet Hakan Coşkun’a danışsın; gönüllü PR’cısına. O akıl verir ne yapması ve bu geri alınmayacak kadar ağır sonuçları olabilecek lafları nasıl tevil edebileceği hususunda. Kendisi ne de olsa bu tür hususlarda ham maddesi teflon olan bir mikro terminatör.



Aydın Doğan da öyle anlaşılıyor ki vazifesini yerine getiriyor.



Bu lafı boşuna etmiyorum.



Latif Erdoğan’ın anlattığına göre kendisinde Fetullah Gülen’in yüzlerce ünlü kişi hakkında FETÖ kapalı toplantılarında söylenen ve kayıt altına alınan sözleri bir arşiv olarak durmakta. Latif Erdoğan o arşivin kapağını geçenlerde açtığını belirterek Fetullah Gülen’in Aydın Doğan ile ilgili ne dediğini şöyle anlatıyor:



’1997 yılında Aydın Doğan Fetullah Gülen’e ‘Bana da bir görev verin Hocam, ben de vazifelerimi yerine getireyim’ diyor, Gülen de ’Hürriyet Holding’in sahibi Aydın Doğan gibi bir gün Sabancılar ve Koç’lar da benden vazife isteyecek’ diye not düşüyor bu kayıda göre...’



Evet, bu vazifenin son dört yıldır Doğan Medya Grubu tarafından ’layıkıyla’ yerine getirildiğini görüyoruz.



Şimdiki vazife de öyle anlaşılıyor ki Meral Akşener’i desteklemek.” Kaynak : İHA