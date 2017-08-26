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Afrin bombalandı

Terör örgütü PYD kontrolündeki Suriye'nin Afrin ilçesi akşam saatlerinde yoğun obüs ateşi altına alındı. Akşam saatlerinde de Kilis'e 6 obüs ve 4 zırhlı personel taşıyıcı sevkiyatı yapıldı.

Güncel / 26 Ağustos 2017 Cumartesi 01:26
Afrin bombalandı

Suriye'nin Halep kentine bağlı terör örgütü PYD kontrolündeki Afrin ilçesine komşu olan Kilis'e, batı illerinden 6 obüs ve 4 zırhlı personel taşıyıcı sevk edildi.

HUDUT TABURUNA KONUŞLANDIRILDI

Obüsleri taşıyan çekiciler ile zırhlı personel taşıyıcılar, güvenlik önlemleri eşliğinde Suriye sınırdaki 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığı'na götürüldü.

Obüslerin, sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.



AFRİN'E OBÜS ATIŞLARI YAPILDI

Öte yandan bölgedeki kaynaklar, Afrin'deki terör örgütüne ait bazı noktalara akşam saatlerinden itibaren aralıkla obüs ve top atışı yapıldığını bildirdi. Operasyon hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

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