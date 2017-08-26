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4 çocuk annesi kadın 4. kattan atladı

Gaziantep’te 4 çocuk annesi genç kadın 4 katlı evin terasından atladı. Genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 26 Ağustos 2017 Cumartesi 15:38
4 çocuk annesi kadın 4. kattan atladı

İddiaya göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Çamlıtepe Mahallesi CYB Blok'ta yaşayan 4 çocuk annesi 24 yaşındaki İpek Y., evin dördüncü katında bulunan terastan aşağıya atladı.

Beton zemine düşen kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan 24 yaşındaki kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak : İHA

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