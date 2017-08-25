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Zekai Aksakallı: En küçük bir kırgınlığım yok

Özel Kuvvetler Komutanlığından 2. Kolordu Komutanlığına atanan Korgeneral Zekai Aksakallı, 'Görev yerinin değişmesiyle kırgınlık, küslük diye bir şey olmaz. Bırakın istifayı, en küçük bir kırgınlığım yok' dedi.

Güncel / 25 Ağustos 2017 Cuma 09:37
Zekai Aksakallı: En küçük bir kırgınlığım yok

Özel Kuvvetler Komutanlığından 2. Kolordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Zekai Aksakallı, “istifa” söylentilerinin ardından ilk kez konuştu.

Sözcü Yazarı Saygı Öztürk, Aksakallı ile yaptığı konuşmayı bugünkü köşesine taşıdı.

Korgeneral Zekai Aksakallı, atamasına ilişkin şunları söyledi:

“Görev yerinin değişmesiyle kırgınlık, küslük diye bir şey olmaz. Askerin görev yerini beğenmesi, beğenmemesi diye de bir durum söz konusu olamaz. Nerede görev verilirse oraya gider, onurunla, şerefinle görevini yaparsın. Teğmen olarak göreve başladığımız günden beri bunun böyle olduğunu her asker bilir. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda da onurla, şerefle görevimi yaptığıma inanıyorum. Bundan sonraki görevimi de aynı şekilde yapmayı Allah nasip etsin. Bırakın istifayı, en küçük bir kırgınlığım yok.”

Saygı ÖztürkÖzel Kuvvetler KomutanlığıÖzel Kuvvetler


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