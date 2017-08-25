Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 29



İstanbul: Az bulutlu ve açık 29



İzmir: Az bulutlu ve açık 33



Adana: Az bulutlu ve açık 35



Bursa: Az bulutlu ve açık 31



Antalya: Az bulutlu ve açık 38



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlere yağmur ve sağanak yağışlı 27



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren geneli ile akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. 27



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 Kaynak : İHA