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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yaşam / 25 Ağustos 2017 Cuma 08:53
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 29

İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Az bulutlu ve açık 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlere yağmur ve sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren geneli ile akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 Kaynak : İHA

Meteoroloji


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