Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 'İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Gürpınar ilçesi Faraşin Bölgesi Çalyan Yaylası'na, 24.08.2017 günü PKK/KCK bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu bir grup teröristin geldiği tespiti yapılmıştır.



İl Jandarma Komutanlığımızca bölgede yapılan hava destekli operasyon neticesinde, 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir.



Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürdüğümüz terörle mücadele, kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir' denildi.



Kaynak : İHA