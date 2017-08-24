USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Van'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde hava destekli düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel / 24 Ağustos 2017 Perşembe 22:33
Van'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 'İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Gürpınar ilçesi Faraşin Bölgesi Çalyan Yaylası'na, 24.08.2017 günü PKK/KCK bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu bir grup teröristin geldiği tespiti yapılmıştır.

İl Jandarma Komutanlığımızca bölgede yapılan hava destekli operasyon neticesinde, 2 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiştir.

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sürdürdüğümüz terörle mücadele, kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir' denildi.

Kaynak : İHA

Terörle MücadelePkk Terör Örgütü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı