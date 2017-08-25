Ünlü sunucu Ömür Varol Fenerbahçe'yi topa tuttu

Vardar'a sahasında 2-1 kaybederek Avrupa defterini kapatan Fenerbahçe eleştiri oklarının hedefi oldu.



Bu skandal sonuç, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete programında da masaya yatırıldı. Varol, Vardar'a elenen Fenerbahçeli futbolcuları ve yöneticileri canlı yayında topa tuttu.



'KOMPLE İSTİFA EDİN'



Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın maç sonucu yaptığı “Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Soru kabul etmeyeceğim” açıklamasına tepki gösteren Varol, 'Düşünün Vardar'a elendik, perişan olduk, rezil olduk. 380 milyon Euroluk takım karşısında 10 milyon Euroluk takım, Türkiyede 2. Lig'de bile oynayamayacak bir takım ve Fenerbahçe eleniyor. Helal olsun, alkışlıyoruz. İstifa edin artık kardeşim. Onulu olun, komple istifa edin' diye konuştu.



'Tarihte ilk kez bir Makedon takımı Avrupa liginde gruplara kaldı sayemizde' diyen Ömür Varol, 'İlkleri yazıyoruz, tebrik ediyoruz' diyerek alkışladı. Varol şöyle devam etti:



'İLGİNÇTİR, İYİLER GİDİYOR KÖTÜLER KALIYOR'



'Aykut Kocaman da yüzünü kapatmış üzüntüden. Bu skordan sonra insan içine çıkmaya yüzü olmaz. Ama Fenerbahçe'de enteresan şeyler oluyor. Takımın en iyileri her sene Beşiktaş'a transfer oluyor, kötüler kalıyor. İlginçtir, niye?



'GOL MAKİNESİ DİYE ALDIK ÇAMAŞIR MAKİNESİ ÇIKTI'



Bir Van Persie var ki; geziniyor. Dünyanın parasını alıyor, yılda 5 milyon Euro ödeniyor, yazıktır, günahdır. Adam geldiğinden beri geziyor. Hani derler ya gol makinesi diye aldık çamaşır makinesi çıktı...



'O KADAR GÖBEK BENDE YOK'



Bir Ozan Tufan var 21 yaşında. Ben 42 yaşına giriyorum, bende o kadar göbek yok. Sen antrenmanlara çıkıp koşmuyor musun, yavrum spor yapmıyor musun, sen futbolcu değil misin? Cumhurbaşkanı bile seni eleştirmişti 'O göbeği erit' diye. Bir git.



Tabi bunların suçu, günahı değil. Demek ki yönetimde bir sıkıntı var. Aziz Başkan yeter artık.'

Kaynak : Beyaz Gazete Özel