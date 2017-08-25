Üç üniversiteye 21 öğretim üyesi alınacak

Konuya ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Pamukkale Üniversitesi Eği̇ti̇m Fakültesi̇ ile Honaz Meslek Yüksekokuluna 2 doçent alımı yapılacak.



Süleyman Demirel Üniversitesinde Diş Hekimliği, Fen-Edebiyat, Mühendislik, Teknoloji ve Tıp fakültelerinde istihdam edilmek üzere 4 profesör, 5 doçent alınacak.



İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği, Eğitim, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakülteleri ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna 9 profesör ile 1 doçent alımı gerçekleştirilecek.



Kaynak : AA