USD (Alış - Satış) : 3,44 - 3,45 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Türk Yıldızları ilk kez Rusya'da

Türk Hava Kuvvetleri bünyesindeki Türk Yıldızları, gösteri uçuşu yapmak üzere ilk kez Rusya’ya geldi.

Dünya / 25 Ağustos 2017 Cuma 17:23
Türk Yıldızları ilk kez Rusya'da

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Yıldızları'na ait 8 adet F-5 uçağının Moskova'daki Kubinka havaalanına geldiği belirtildi.

Armiya 2017 (Ordu 2017) fuarına özel misafir olarak katılan Türk Yıldızları'nın, yarın gösteri uçuşu yapmasının planlandığı bildirildi.

Öte yandan, Türk Yıldızları'nın bugün Moskova'da yapmayı planladığı prova, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.





Kaynak : AA

MoskovaTürk YıldızlarıGösteri UçuşuRusya


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı