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TSE sözlü sınavla 40 personel alacak

Türk Standardları Enstitüsünce (TSE) 12 uzman yardımcısı, 2 avukat, 24 memur ve 2 şoför olmak üzere toplam 40 personel alınacak.

Ekonomi / 25 Ağustos 2017 Cuma 08:48
TSE sözlü sınavla 40 personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 12 TSE uzman yardımcısı, 2 avukat, 24 memur ve 2 şoför olmak üzere toplam 40 personel alımı yapılacak.

Sözlü sınava başvurular, 18 Eylül-2 Eki̇m tarihlerinde kurumun internet sitesinden elektronik ortamda yapılacak. Sözlü sınava girme hakkını kazananlar, 9 Ekim'de Enstitünün resmi internet sitesinden ilan edilecek ve sözlü sınav tarihleri belirtilecek.

Nihai başarı listesi http://www.tse.org.tr adresindeki 'Duyurular' sayfasında ilan edilecek. Ayrıca, sözlü sınavı kazanan (asil ve yedek) adayların adreslerine posta yoluyla tebligat yapılacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5 iş gününde dilekçeyle ilgili komisyona itiraz yapılabilecek. İtirazlar, ilgili komisyon tarafından en geç 10 iş gününde incelenip, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecek.

Kaynak : AA

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