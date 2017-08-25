Samsun Valisi'nin çıkışına psikolog yorumu

Vali Osman Kaynak'ın 'Terbiye amacıyla öğretmen arkadaşlar çocukları okşayabilir' sözleri tepkiye neden olmuştu. Ömür Varol'la Beyaz Gazete programına konuk olan Psikolog Hasan Ersin, valinin sözlerini değerlendirdi.



'Bir baba olarak bunu doğru bulmuyorum.' diyen Ersin, 'Çocuğuma böyle bir davranış sergilenmesini istemem. Profesyonel olarak da velilerin böyle bir davranışa izin vermeleri mümkün değil.' ifadesini kullandı.



'Sağlıklı biri bunu söyler mi?' sorusuna 'Söyleyemez' cevabını veren Ersin, 'Dayak cennetten çıkma derler. Anladığım kadarıyla vali bey böyle büyüdüğü için siz de dövebilirsiniz muamelesi yapmaya kalkıyor. Bu ülke eski bir ülke değil. Türkiye artık gelişiyor ve çağdaş bir medeniyet haline geliyor. Biz bu çocukları baskıladığımız sürece katilleri ve tecavüzcüleri yetiştiriyoruz' şeklinde konuştu.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel