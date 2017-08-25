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O kadın Psikoloğu bile dehşete düşürdü

İki çocuğu iki yıl arayla balkondan düşüp ölen ve oyuncak bebeği ile konuşmaya başlayan kadın psikoloğu bile dehşete düşürdü.

Televizyon / 25 Ağustos 2017 Cuma 12:20
O kadın Psikoloğu bile dehşete düşürdü
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İki çocuğu iki yıl arayla balkondan düşüp ölen ve oyuncak bebeği ile konuşmaya başlayan kadın psikoloğu bile dehşete düşürdü.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete programına konuk olan Psikolog Hasan Ersin, iki çocuğu iki yıl arayla balkondan düşüp ölen ve oyunca bebeği ile konuşmaya başlayan kadın hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'Bu hanımefendinin durumu çok tehlikeli' diyen Ersin, '2 yıl önce bir travma yaşamış, daha yeni atlatılır hale gelmişken ikincisini yaşadığı an hanımefendinin bilincini kaybetmesine neden olmuş. Etrafındakiler ne derse desin algılarını kapatmış' şeklinde konuştu. Hasan Ersin şöyle devam etti:

'O kadın sadece kucağında bir çocuk olduğunu düşünüyor. Etrafında yangın olsa fark etmez. Beyin kendini tamamen kapatmış, çocuğa kitlenmiş. Bunun bu şekilde olması çocuğunun yanına gitmesi isteği uyandırır. Algısal anlamda kapalı olduğu için bilinçsiz hareket edecektir. Bu da intihara götürür onu ya da etrafındakilere zarar vermeye götürür. Bir an önce gözetim altında olup aile fertlerinden de azaklaştırılması lazım.' Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Beyaz GazeteÖmür Varol


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