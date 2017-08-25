Martin Schulz ağız değiştirdi

Schulz, ''Türkiye düşmanı partilere oy veremeyin' çağrısına cevap vererek “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan rica ediyorum artık Alman seçimlerine müdahil olmaktan vazgeçsin'' dedi.



Almanya'da siyasi partilerin tek prim malzemesi Türkiye. Irkçısından solcusuna, herkes Türkiye karşıtı açıklamalarla karşıt görüşlerden gelebilecek olan potansiyel oyu paylaşmaya çalışıyor.



'ERDOĞAN'DAN RİCA EDİYORUM'



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grubetçilere ırkçı partileri boykot etme çağrısı üzerine çılgına dönüp, hazımsızlık ile tüm nefretini kusan Alman liderlerden biri de Sosyal Demokrat Martin Schulz oldu.



Türkiye düşmanlığı ile oy tolamaya çalışan Martin Schulz yine Essen Mitingi'nde de Türk hükumetini diline doladı. Sosyl demokrat Schulz, 'Türkiye bizi düşmanlıkla suçluyor. Esas düşman kim ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan rica ediyorum artık Alman seçimlerine müdahil olmaktan vazgeçsin.'' dedi.



'SİZLER DE BİZDENSİNİZ'



Schulz ayrıca, ırkçılık faaliyetleri ile karşı karşıya bırakılan gürbetçilerimize 'Sizler de en az Almanlar kadar bizdensiniz. Bugün burada o çağrıya kulak asmadan mitingimize katılan çokca vatandaşımız var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ülkemizde alçakça faaliyet gösteren ve bizi korkutmaya yıldırmaya çalışan teröristler de dahil olmak üzere kimsenin ülkemize müdahil olmasına müsade etmeyeceğiz.' çağrısında bulundu



SCHULZ ERİYOR



2002 yılında Türklerin de desteği ile diğer partilere göre açık ara seçilen SPD partisi lideri Schulz, bu yıl seçim dönemi yaklaştıkça Türkiye'ye yönelik söylemlerini sertleştirdi.



Schulz'un dün yapılan anketlerde ikinci sıraya düştüğü görüldü.