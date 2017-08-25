Korkan hırsız kendini susturdu

Sabah saatlerinde Adalar mevkinde bulanan bir kafeye hırsız girdi. Güvenlik kamerası görüntüleri izlendiğinde ortaya hırsızla ilgili şaşırtıcı bir detay çıktı. Adeta 'ne yapıyor bu' sorusunu akıllara getiren hırsız, içeri girdikten bir süre sonra kendi kendine 'sus' işareti yapıyor. İçeride hırsızdan başka kimsenin olmaması da görüntüleri izleyenlerin aklında soru işareti uyandırıyor.



'Şüphelendik ve kamera kayıtlarına baktık'



Sabah kafeye hırsız girdiğini fark eden Barış Ertuş, 'Sabah her zamanki gibi dükkanı açmaya geldim. Dükkanı açtım ve yerleri temizlemeye başladım. Bir saat falan sürdü yerleri temizlemem. İki tane cam kapımız var. Normal giriş yaptığımız camın yanındaki kapıya baktım ve alttaki menteşenin kırık olduğunu fark ettim. Hatta akşam kapatan arkadaşlarımızın unuttuğunu zannettim. Saat 11 buçuk gibi hesap geldi. Para üstünü ödeyecektim. Personellerin yazılı olduğu kağıda baktığımda ise 70 liranın bugün için kasaya bırakıldığını gördüm. Bir miktar daha para vardı normalde. Ben de müdürümüze söyledim bu durumu. Müdürümüz de patronumuza söyledi.







Şüphelendik ve kamera kayıtlarına bakmaya başladık. Kamera kayıtlarını izlerken bahçede akşamdan yatan bir adam gördük dışarıda. Masanın üzerine uzanmış yatıyordu. Herhalde değişik bir adamdı' şeklinde konuştu.











'Mutfak kısmına giderken ‘sus' işareti yapıyor'



Kasayı soyan hırsızın ardından mutfağa yöneldiğini ve 'sus' işareti yaptığını aktaran Ertuş, 'Sabah 7 gibi uyanıyor ve etrafını kolaçan ediyor. Kapıyı zorluyor ve içeri giriyor. Başta kameranın kendisini çektiğini fark ediyor ve dışarı çıkıyor. Ondan sonra tekrar içeri giriyor ve kasaya doğru yöneliyor. Kasadaki parayı alıyor ve etrafındaki malzemeleri kurcalıyor. Bahşiş kutumuz var ve içindeki bir miktar para vardı. Ama onun içindeki paraları almıyor. Acıkmış olmalı ki ardından bara yönelmiş. Mutfak kısmına giderken ‘sus' işareti yapıyor. Kendi kendine dönüp etrafında ‘sus' işaretleri yapıyor. Bu ilginç bir şeydi çünkü kafede kimse yoktu ve sabahın bir vaktiydi. Biz başta iki kişi zannettik. Kamera açısı pek iyi değildi. Tam gözükmüyordu kim olduğu. Kendi kendine kavga ediyormuş meğerse. Oradan belli adamın normal olmadığı' dedi.



Kaynak : İHA