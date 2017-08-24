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Kamyonda çıkan yangın yüzlerce tavuğu telef etti

Bolu’da D-100 karayolunda seyreden kamyonda çıkan yangında onlarca tavuk telef oldu.

3. Sayfa / 24 Ağustos 2017 Perşembe 23:50
Kamyonda çıkan yangın yüzlerce tavuğu telef etti
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Olay, saat 23.00 sıralarında D-100 karayolu Köroğlu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oktay Atalay idaresindeki 14 BN 936 plakalı canlı tavuk yüklü kamyonun, İstanbul istikametine seyir halindeyken lastiği patladı. Kamyonun patlayan lastiğinin cantının yola sürtmesi sonucu bir anda alevler yükseldi. Kamyonunun yandığını gören sürücü Atalay, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri kamyonda çıkan yangını kısa sürede söndürdü.



Kamyonun ön kısmında çıkan yangın sonucu onlarca tavuk telef oldu. Telef olan tavukların bazıları ise yola saçıldı. Aracında 4 bin 950 tavuk olduğunu belirten sürücü Oktay Atalay, uzun süre yaşadığı şoku üzerinden atamadı. Yanan kamyon nedeniyle D-100 karayolu İstanbul istikametinde trafik bir süre kapalı kaldı. Kamyonun yoldan çekilmesiyle trafik tekrar açıldı. Kaynak : İHA


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