Kurban Bayramı tatilinin başlamasına saatler kala İstanbullular şehri terk etmeye başladı.



Tatilini şehir dışında geçirecek vatandaşlar yollara çıkınca özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğun başladığı görüldü.



15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısmı trafik yoğunluğu yaşanırken Fatih sultan Mehmet Köprüsü'nün ise açık olduğu gözlendi. Mahmutbey Gişeler'de ise uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerinde ise trafik yoğunluk oranının yüzde 45 olduğu görüldü.



Öte yandan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki son durum havadan görüntülendi. Kaynak : İHA