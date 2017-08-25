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İstanbul Emniyeti'nin yeni yeri: Hasdal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Hasdal'da yeni emniyet külliyemizi inşa edeceğiz' dedi.

Siyaset / 25 Ağustos 2017 Cuma 14:44
İstanbul Emniyeti'nin yeni yeri: Hasdal
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe'de Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına Motosiklet Teslim Töreni'nde konuştu.

İstanbul Emniyeti'nin yeni yerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hasdal'da yeni emniyet külliyemizi inşa edeceğiz. İstanbul Emniyet teşkilatımız çok daha farklı hizmetlerin verileceği imkana kavuşacak.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Hamdolsun, bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde koymadık. Teröristlere misliyle cevabını verdik, veriyoruz. İnlerine girdik, giriyoruz. Girmeye de devam edeceğiz. Bunların kökünü kazımakta kararlıyız ve Allah'ın izniyle de kazıyacağız. Çünkü bu milletin huzurunu, bu milletin özellikle gururunu çiğnemeye, yok etmeye kimsenin hakkı yok ve bu ülkeyi bölmeye de kimsenin hakkı yok. 




Dün yapmış olduğunuz MKYK'da özellikle narkotikle alakalı olmak üzere uyuşturucuların üzerinde kararlı şekilde durduk. Bugün yayımlanan KHK ile içerisinde uyuşturucu ile alakalı ağırlaştırılmış cezai müeyyideler getirildi. Bunun üstüne eczanelere varıncaya kadar gideceğiz.



Şu ilkelerden asla taviz veremeyiz, o da nedir Tek millettir, tek bayraktır, tek vatandır, tek devlettir. Bu dört tane unsur bizim için hayatidir, asla bunlardan taviz vermeyeceğiz. Ne bu noktada milletimizi böldürtürüz ne bayrağımıza eş paçavralar üretmeye çalışanlara imkan veririz ne vatanımızı böldürtürüz ne de devlet içinde devlet kurmaya müsaade ederiz. Onun için kararlıyız, azimliyiz.

 
(Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bekçi düdüğü hediye edildi.)

Özellikle okulların açılması sürecine giriyoruz. Okullarımızın çevresinde uyuşturucu noktasında faaliyet gösteren bütün bu soytarılara karşı güvenlik güçlerimizin ciddi operasyonlarla bunları toparlayıp adalete teslim edeceğine inanıyorum. Çünkü bunlar yavrularımızın katili.

Hasdal'da yeni emniyet külliyemizi inşa edeceğiz. İstanbul Emniyet teşkilatımız çok daha farklı hizmetlerin verileceği imkana kavuşacak.''

Cumhurbaşkanıİstanbul EmniyetiRecep Tayyip Erdoğan


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