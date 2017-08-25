İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yeni görevlendirmeler belli oldu

Temmuz ayında çıkan son kararnamede 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü Hakan Torun, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe ilçelerinden sorumlu İl Emniyet Müdür yardımcılığına, Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürü Alper Karalı da Hassas Bölgeleri Koruma ve Bakım Onarım Şube Müdürlüklerinden sorumlu il emniyet müdür yardımcılığına atandı.



Yeni görevlendirmeyle Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Bülent Yeşilyurt Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Kadıköy İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çakır Ümraniye İlçe Emniyet Müdülüğü'ne getirildi.



Genel Denetleme Disiplin Şube Müdürlüğüne 3. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Necmettin Yüksek, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğüne il dışından tayin olan Emniyet Müdürü Neslihan Şentürk, Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne, aynı şubenin müdür yardımcısı Emniyet Amiri İsmet Emirza, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğüne, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürü Gürkan Dikyol, Koordinasyon Şube Müdürlüğüne, müdüriyet emrinde bulunan Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili atandı.



Hakan Bolat 4. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi eden Belge Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Demir, Üsküdar İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığına atanırken, Koordinasyon Şube Müdürü Saip Özdemir Strateji Daire Başkanlığı emrine, Avcılar Emniyet Müdürü Hakan Bolat'ın Kriminal Daire Başkalığı emrine geçtiği yeni görevlendirmelerde Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürü Erkan Karalı ise İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde müdüriyet emrine çekildi.



Yeni görevlendirmelerle, ayrıca son kararnamede terfi alan 40 dördüncü sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Amirinin de yerleri değiştirildi.



İşte tam liste:







Kaynak : Milliyet