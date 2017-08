İsrail'den flaş talep!

Ailece tatil için her zaman Türkiye seçeneğini değerlendirdiklerini ifade eden Naeh, 'İsrail Büyükelçisi olarak Türk turistleri İsrail'e götürmek, İsrail'i tanıtmak için geldim. Yetkililer de daha fazla İsrailli turistin Türkiye'ye gelmesi için elinden geleni yapıyordur.' dedi.



Naeh, Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin sadece turizmle sınırlı kalmaması, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.



'GÖREVİM, TÜRKİYE'Yİ İSRAİL'E YAKINLAŞTIRMAK'



Enerji, teknoloji, inovasyon gibi alanlara yoğunlaşmanın önemine işaret eden Naeh, 'Antalya'nın havasıyla Tel Aviv'in havası aynı.



Yakında komşunuzun olması uzakta olan kardeşinizden iyidir. Benim görevim Türkiye'yi İsrail'e yakınlaştırmak. Ortak alanlarımızın ne olduğunu tanımlamak ve bunların üzerine çalışmak.' diye konuştu.



Naeh, tarihin önemli olduğunu ancak geçmişe değil geleceğe bakmak gerektiğini belirterek, Antalya'yı biraz daha yakından tanımak için görüşmeler yaptığını bildirdi.



VİZELER KALKACAK MI?



Bir gazetecinin, 'Turizmin daha da gelişmesi için vize sorunu çözülebilecek mi' şeklindeki sorusu üzerine Naeh, 1993'te İsrail'den Türkiye'ye yıllık 100 bin turistin geldiğini söyledi. Naeh, şunları kaydetti:



'1994'te 250 bin rakamını gördük. Dolayısıyla 'Bu vize konusundaki başvurunuzu geri çekin çünkü sıralar çok uzamaya başladı.' dedik. Türkiye'ye gelen İsrailli turist sayısı her zaman Türkiye'den İsrail'e giden turistlerin sayısından fazla olmuştur. Sadece Kudüs'ten bahsetmiyorum ama İsrail geneline baktığımızda çok fazla Türk turistle karşılaşmıyoruz. En yüksek rakamları gördüğümüz yılda bile her 10 İsrailliden birinin... İsrail nüfusunun yüzde 10'nundan bahsediyoruz, yılda 600 bin kişi Türkiye'ye gelmiş. Vizenin gerçekten bir mesele olduğunu düşünmüyorum. Türk nüfusunun yüzde 1'i İsrail'e gelecek olsa vize sorununun çözüleceğine inanıyorum.'



İki ülke arasında uçuş konusuyla ilgili bazı anlaşmalara son imzayı koymak için yetkisi bulunduğunu ifade eden Naeh, 'Ancak biz bekleyen tarafız. İsrail'den Türkiye'ye uçuşların tekrardan başlamasını, meselenin gündeme gelmesini istiyoruz.' dedi.



Naeh, dünyanın her yerinde güvenliğin önemli olduğunu, güvenlik meselesinin dayattığı bazı zorunlulukların bulunduğunu belirterek, karşılıklı olarak uçuş sorununun çözülebileceğini dile getirdi.