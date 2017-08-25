İkiyüzlü Almanya

Her yerde ifade özgürlüğünün beşiği olduğu iddia edilen Almanya'da bir Solcu internet platromu kapatıldı.



İçeriğinde şiddet çağrılarının bulunduğu iddia edilen site İçişleri Bakanlığı kararıyla kapatıldı.



AŞIRI SOLUN SOSYAL MEDYASI

Geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlenen G20 zirvesinde yaşanan şiddet olaylarının faili olarak görülen solcuların, burada örgütlenerek eylemlerini gerçekleştirdikleri iddia ediliyordu.



Bunun üzerine hareklete geçen İçişleri, siteyi takibine aldı. Bir süre yapılan takibin ardından sitenin ulaşıma kapatıldığı bugün açıklandı.



Freiburg merkezli internet sitesinin kapatılmasının hemen ardından Federal Bakanlık Twitter hesabı üzerinden kapatmaya ilişkin açıklama yayınladı.







'AŞIRICILIK İLE MÜCADELE SÜRDÜRÜLECEK'

Başkent Berlin'de düzenlenen bir basın toplantısı ile İçişleri Bakanı Thomas De Maiziere yasağa ilişkin açıklama yaptı.



Maiziere, 'Bu yasak bu platformun bağlı olduğu derneği, ayrıca Almanya üzerinden yayın yapan sitesini kapsıyor. Yasak, dünya genelindeki linksunten sitesini kapsamıyor' diye konuştu. Maiziere ayrıca, aşırıcılık ile mücadelenin sürdürüleceğini de vurguladı.



Sol gruplar ise yapılan hamlenin ifade özgürlüklerine engel olduğunu savundu.





