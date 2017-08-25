İki yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı

693 sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan Adalet Bakanlığından 142, İçişleri Bakanlığıdan; aralarında vali yardımcısı ve kaymakamların da yer aldığı 195, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 106, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 40, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 59 kişinin ve yüksek öğretim kurumlarında görevli 120 akademisyenin de aralarında bulunduğu 928 kişi, kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldı.



60 kişi görevine iade edilirken, bu kişilerden söz konusu maddenin yürürlük tarihinden itibaren on gün içerisinde göreve başlamayanlar çekil sayılacak. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenecek. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.



Rütbesi alınan emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personeli



Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya istifa eden subaylardan, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli 10 kişinin rütbeleri alındı ve emekli kimlikleri iptal edildi. Bu kişilerin uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacakları ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacakları ifade edildi.



964 sayılı olağanüstü hal kapsamında bazı düzenlemeler yapılması hakkında KHK'ya göre; milletvekillerine seçimler öncesinde ya da sonrasında işlediği suçlardan soruşturma açılabilecek.



Askerlik yoklaması ve celp ile ilgili hususlar televizyon ve radyo üzerinden tebliğ edilecek



Milli Savunma Bakanlığı tarafından, o yıl askerlik çağına girenler ile bir önceli sene ertesi yıla terk edilenlerin yoklamalarının yapılacağı hususu ve celp ile ilgili hususlar TRT ile diğer ulusal yayın yapan televizyon ve radyo kanalları aracılığıyla zorunlu yayın kapsamında duyurulacak. Bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetinde sayılacak.



Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda kullanılan araçlara el konulacak



Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunda kullanılan araçlara, 5271 sayılı kanunun 128'inci maddesinin 4'üncü fıkrası hükmüne göre el konulacak. El konulan araçların, soruşturma ve kovuşturma devam ederken aynı suçun işlenmesinde tekrar kullanılması, Türkiye'de sicile kayıtlı olmaması, önemli miktar veya değerde uyuşturucu maddeyle ele geçirilmesi, suçun işlenmesini kolaylaştıracak özel tertibatın bulunması hallerinden birinin varlığı halinde araç sahibine iade edilmeyecek.





Kaynak : İHA