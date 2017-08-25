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Hint guru tecavüzden suçlu bulundu, ölümcül çatışmalar çıktı

Hindistan'ın önde gelen gurularından Singh hakkında kararın açıklanmasıyla sokaklar karıştı. Reuters, gurunun binlerce takipçisinin polisle çatışmasında en az 13 kişinin öldüğünü bildiriyor.

Dünya / 25 Ağustos 2017 Cuma 14:09
Hint guru tecavüzden suçlu bulundu, ölümcül çatışmalar çıktı

Hindistan'da bugün bir mahkemede verilen karar, ülkeyi karıştırdı.

Ülkenin tanınmış gurularından Gurmeet Ram Rahim Singh'in tecavüzden suçlu bulunmasıyla gösteriler patlak verdi.

Aynı zamanda oyuncu, şarkıcı ve yönetmen olan Singh'in mahkemeye çıktığı Pançkula kentinde binlerce Singh destekçisi kente yığılan 15 bin polis ve askerle karşı karşıya geldi.

Çatışmalarda en az 13 kişinin öldüğü bildiriliyor. Reuters haber ajansına konuşan polis yetkilileri, iki yaralının da durumunun ciddi olduğunu söyledi.

Söz konusu tecavüz davası, 15'inci yılında karara bağlandı.

İki kişiye tecavüz etmekten suçlu bulunan Singh'in alacağı ceza, önümüzdeki hafta açıklanacak.
Kaynak : AA

Polis


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