Hamsa'tan İsrail'e uyarı

Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, 'Knesset üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin verilmesi, halkımızı provoke etme amacı taşıyor.' ifadelerini kullandı.



İsrail'in, Mescid-i Aksa ile ilgili, 'durumu patlama noktasına getirebilecek' kararlarının sonuçlarına katlanması gerektiği kaydedilen açıklamada, 'Filistin halkı Aksa'yı korumaya devam edecek.' denildi.







Knesset üyeleri, İsrail polisinin aldığı karar doğrultusunda, bir buçuk yıl aradan sonra 29 Ağustos Salı günü Mescid-i Aksa'ya girebilecek.



İsrail Kanal 2 televizyonunun haberinde ise İsrail hükümetinin, Knesset üyelerinin Mescid-i Aksa'ya girişleri için bir hafta süre vermeyi planladığı ancak Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, bu süreyi deneme amaçlı bir güne indirdiği ifade edildi.