Gebelikte pilates yapmanın yararları

VM Medical Park Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinden Opr. Dr. Naziye Gürkan Sabah, gebelikte pilates yapmanın faydaları hakkında açıklamalarda bulundu. Opr. Dr. Naziye Gürkan Sabah, “Pilates, zihin ve beden bütünlüğü öngören denge nefes ve hareket sistemlerinin bir sentezidir. Gebelik sırasında bel ve sırt bölgesindeki kasları güçlendirip, ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. Gebe kadın daha az kilo alır, diyabet riski de azalır ve bağırsak hareketleri düzenleneceğinden daha az kabızlık meydana gelir. İdrar kaçırma sorunu ortadan kalkar. Toplardamar kan akımını düzenleyerek bacaklardaki ödemin azalmasına katkıda bulunur” diye konuştu.



Egzersiz yapmanın yararlarına değinen Opr. Dr. Naziye Gürhan Sabah, “Denge kontrolünün sağlanmasıyla baş dönmeleri ve bulantılar daha az görülür. Egzersiz yapmak ruhsal gerilimi de azaltacağından pilates yapan kadınlarda duygusal dalgalanmalar azalır, gebeliğin ve doğumun oluşturduğu stres de ortadan kalkar. Pilatesle anne ve bebek arasında kurulan duygusal bağ da güçlenecektir. Hamilelik süresince pilates yapan anne adayları, doğum eylemi başladığında solunum ve gevşemeleri çok kolay yapabilir ve eylem sırasındaki safhaları daha kolay şekilde geçirirler. Aynı zamanda doğum eyleminin süresi de kısalır. Doğum sonrası iyileşme daha hızlı olur ve doğum öncesi kiloya dönme süreci kısalır. Vücutta gebeliğe bağlı oluşan deformasyonlar daha çabuk toparlanır” şeklinde konuştu.



Opr. Dr. Naziye Gürkan Sabah açıklamasını şöyle tamamladı: “Pilates yaptığınızda daha sağlıklı, daha mutlu, daha hareketli, daha fit, daha enerjik bir hamile olursunuz. Pilates egzersizleri, bütün dünyada, hastaneler ve fizyoterapi merkezleri tarafından, hamile bayanları doğuma hazırlamada yardımcı olarak kullanılmaktadır. Pilates, hamileliğin her ayında yapılabilir. Ancak erken doğum ya da düşük riski bulunanlar ile kalp hastalığı ve hipertansiyon gibi sistemik hastalığı olan gebelerde önerilmemektedir. Daha mutlu bir hamilelik dönemi için pilates yapın.” Kaynak : İHA