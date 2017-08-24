Fuhuş pazarlığı yapıp eve gittiler, gaspa uğradılar!

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre D.Y. (18), A.Y. (27) isimli 2 kadın yaklaşık 1 ay içerisinde 4 farklı kişiyi fuhuş yapmak bahanesi ile evlerine çağırdıktan sonra toplam 8 bin 700 TL dolandırarak ortalıktan kayboldu.



Olayın emniyet ekiplerine intikal etmesi üzerine soruşturma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri İzmit’te düzenlediği operasyon sonucu şahısları gözaltına aldı.



Emniyette işlemleri tamamlanan 2 kadın Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Kaynak : İHA