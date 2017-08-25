Erdoğan talimat verdi, 'Ateş Kuşları' komşu için havalandı

Gürcistan’da çıkan orman yangınına Türkiye’den yardım eli gecikmedi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan Türk Hava Kurumunun TC-TKV tescil işaretine sahip CL-215 tipi amfibik yangın söndürme uçağı 4 pilot ve 6 teknisyen ile Gürcistan’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı.



Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine Gürcistan’a gönderilen uçak, Tiflis’teki orman yangınına müdahale etti. Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelashvili, ülkesindeki orman yangını konusunda yardımlarına gelen ülkelere teşekkür etti. Margvelashvili, "Doğal felaketin üstesinden gelmemize yardım eden Azerbaycan’a ve Türkiye’ye minnettarım" ifadelerini kullandı.



Türk Hava Kurumu daha önce de dünyanın birçok yerinde orman yangınlarının söndürülmesine destek olarak ’Ateş Kuşları’nı göndermişti. Kaynak : İHA