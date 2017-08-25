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Emniyette görevinden uzaklaştırılan 734 kişi göreve iade edildi

FETÖ soruşturmaları kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen 734 Emniyet mensubunu durumları tekrar değerlendirilerek göreve iade edildi.

Güncel / 25 Ağustos 2017 Cuma 12:30
Emniyette görevinden uzaklaştırılan 734 kişi göreve iade edildi

FETÖ soruşturmaları kapsamında göreve iade edilenlerle ilgili Emniyet'ten yapılan açıklama şu şekilde:

25 Ağustos 2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 693 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyle;

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan (12) Emniyet Teşkilatı mensubu kamu görevinden çıkarılmış,

FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle OHAL kapsamındaki kanun hükmünde kararname ile kamu görevinden çıkartılmış (1) Emniyet Teşkilatı mensubu kamu görevine iade edilmiştir.

Ayrıca, FETÖ/PDY terör örgütüne mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle daha önce görevden uzaklaştırılan ve durumu tekrar değerlendirilen (734) Emniyet Teşkilatı mensubu ise Bakanlık Oluru ile görevlerine iade edilmiştir.

Fetö Terör Örgütü


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