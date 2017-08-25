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Emekli müftü yardımcısı canlı yayında isyan etti

Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı canlı yayında isyan etti: Dini kullanıp insanları soyan TV kanalları tümden kapatılmalı!!!

Televizyon / 25 Ağustos 2017 Cuma 12:19
Emekli müftü yardımcısı canlı yayında isyan etti
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RTÜK, Nazar duası', 'Cin mektubu', 'aile içi muhabbet' gibi ürünler satan, hisse karşılığında yurt dışında kurban kestiğini iddia eden Bedir TV'ye en üst seviyeden ceza yağdırmıştı.

Ömür Varol'la Beyaz Gazete programına konuk olan Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, dini kullanıp insanları soyan kanalara isyan etti.

Olayı sahtekarlık olarak yorumlayan Kavaklı, 'Bunlar sahtekar olarak milleti kandırmaya çalışıyorlar. Bitli baklanın kör alıcısı olur şeklinde atasözü var. Bunların da kandırdığı insanlar var. Dini öğrenmeyen vatandaşlarımız bu çapulcuların elinde kalıyor' dedi.



Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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