Emekli müftü yardımcısı canlı yayında isyan etti

RTÜK, Nazar duası', 'Cin mektubu', 'aile içi muhabbet' gibi ürünler satan, hisse karşılığında yurt dışında kurban kestiğini iddia eden Bedir TV'ye en üst seviyeden ceza yağdırmıştı.



Ömür Varol'la Beyaz Gazete programına konuk olan Emekli Müftü Yardımcısı Yusuf Kavaklı, dini kullanıp insanları soyan kanalara isyan etti.



Olayı sahtekarlık olarak yorumlayan Kavaklı, 'Bunlar sahtekar olarak milleti kandırmaya çalışıyorlar. Bitli baklanın kör alıcısı olur şeklinde atasözü var. Bunların da kandırdığı insanlar var. Dini öğrenmeyen vatandaşlarımız bu çapulcuların elinde kalıyor' dedi.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel